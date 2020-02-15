Bilgi en büyük hazine

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Sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel, Burdur'da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan ilk kişi olduğunu söyledi. 40 yıldır sipsi yapıp hem de çaldığını aktaran Mehmet Bedel, "Öğrenmek isteyenlere öğretiyorum. Çevremde birçok kişiye destek oldum. İki oğlum var. onlar da öğrendi. İkisi de hem yapıp, hem çalıyor. Büyük oğlum bu işi meslek olarak seçti. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyor.Bedel, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Ödül öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü araştırmacılarının gelip araştırma ve çekim yaptığını kaydeden Bedel, "Ankara'ya giderek Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldık. Bu aldığım en anlamlı ve değerli ödül oldu. Bizim bu işi devam ettirmemiz, gelecek kuşaklara aktarmamız için verilen emeklerimizin karşılığı bir ödül" şeklinde konuştu. Bedel, 2018'de de Polonya'da Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda yöresel çalgı 'sipsi' performansıyla birinci olmuştu.