Bir elinde kızı diğerinde kalbi

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde berberlik yapan Mahsuni Yıldırım'a 4 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yıldırım tedavi için Türkiye'nin dört bir yanında birçok hastaneye gitti. Ancak tedavi olamadı. Rahatsızlığı devam eden Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kalp bekleme sırasına yazıldı ve gece gündüz kendisine kalp çıkması için dua etti. Ancak 4 yıldır beklediği kalp çıkmadı.Mahsuni Yıldırım, düz yolda bile yürümekte zorlanmaya başlayınca geçen ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından kalp destek cihazı takıldı. Sağlığına yeniden kavuşan Yıldırım, normal iş hayatına döndü. Ecrin (1) ve Asel (4) isminde iki kız çocuğu babası olan Mahsuni Yıldırım, "Bir elimde kalbimi, diğer elimde 1 yaşındaki kızım Ecrin'i taşıyorum. Kalbim ellerimde" diyerek sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, 207'si Antalya'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 100 hastanın acil kalp beklediğini belirterek, organ bağışı çağrısı yaptı.