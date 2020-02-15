Burdur’da eğitime destek

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BURDUR'DA Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 3 meslek odası ve 12 sanayicinin verdiği destek ile okullardaki fiziki alt yapıları güçlendirilecek. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın çalışmaları ile oda yöneticileri ve işadamları bir araya gelerek ortak protokol imzalandı.Vali Şıldak, "Amacımız okullarımızın alt yapısının gelişmesi ve görerek öğrenmeleri için fiziki şartların desteklenmesi. Yenilikçi sınıfların oluşturulması ile çocuklarımız görerek, yaparak, bizzat tatbik ederek öğrenmek için sizlerin destekleri ile eğitimde önemli yol alacağız" diye konuştu.Hasan Şıldak, "Bu projenin içinde bulunan okul idarelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hayırseverlerimizin bu desteği ile daha güçlenmiş oluyorlar ve moral buluyorlar" dedi. Isparta Ziraat Odası, Isparta Ticaret Borsası ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası başkanları Vali Şıldak ile protokolü imzaladı.