Büyükşehir’den bir zam daha

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı devam meclis toplantısında bir zam kararı daha çıktı. Mecliste olmayan Başkan Muhittin Böcek'in yerine Başkan Vekili Deniz Filiz oturumu yönetti. 30 maddenin görüldüğü mecliste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücret tarifesi ele alındı.Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu mecliste görüşüldü. Rapor doğrultusunda Hayvanat Bahçesine araç girişleri 15 liradan 20 liraya, yaya girişleri 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Öğrenci girişleri ise 3 liradan 2 liraya düşürüldü. Oylamaya sunulan maddeye AK Parti ve MHP'nin 30 ret oyuna karşı 45 evet oyu ile yapılan zam kabul edildi.