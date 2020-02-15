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Büyüyünce yaşam kurtaracaklar

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Büyüyünce yaşam kurtaracaklar
TÜRKİYE'DE sadece Antalya'da yetiştiriciliği yapılan Hollanda çoban köpekleri yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı. Üretici ve köpek eğitmeni Murat Topallar tarafından yetiştirilen köpekler, yüksek enerjileriyle dikkati çekiyor. Hollanda'da polis köpeklerinin bu ırktan seçildiğini anlatan Topallar, "İtaatkar, uysal, her zaman dikkatliler. Kolay yorulmazlar ve çok dirençliler" dedi.

OPERASYON KÖPEKLERİ
GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde eğitim veren Topallar, "Bu yavruların birkaçı ABD'ye, birkaçı Bulgaristan'a gidecek. Kalanlarını da yetiştirip polisimize ve jandarmamıza operasyon köpeği olarak kazandıracağız. Bu ırk amatörlere göre değil" diye konuştu.
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Büyüyünce yaşam kurtaracaklar
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