Hurdacı terör estirdi

Antalya'da trafik tescil belgesi olmayan motosikletine trafik uygulamasında takılan Dursun Elma, 4 bin lira cezayı yememek için falçata ile kendine ve etrafına zarar vermek istedi. Durdurmak için özel harekat ve asayiş ekipleri devreye girdi. Şehir trafiği 40 dakika kilitlendi. Olay, Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Elma motosikletiyle seyir halinde olan trafik uygulamasında durduruldu.Yapılan incelemede tescil belgesi bulunmayan Elma'nın motosikletinin trafikte kaydının olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Dursun Elma'ya toplamda 4 bin lira ceza yazıp, motosikletin otoparka götürülmesi için çekici çağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Dursun Elma, trafik polislerine direndi. Cebinden çıkardığı falçata ile meydan okuyunca acil takviye ekip istendi. Bölgeye ulaşan özel harekat ve asayiş ekipleri çevre güvenliği alarak Dursun Elma'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Dursun Elma, kendine ve etrafına zarar vermek için iyice hırçınlaştı. Bu sırada polis biber gazlı müdahale etti.Bir yakının devreye girmesi ile polisler güçlükle falçatayı Dursun Elma'nın elinden aldı. Motosikleti kaçırmaya çalışan Elma'nın yakını da etkisiz hale getirildi. Yasal işlemler uygulanan Elma, motosikleti çöplerden topladığı malzemelerle yaptığını belirterek, "Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü.Polis falçatayla tehditler yağdıran Dursun Elma'ya biber gazı ile müdahale etti. Karışıklıktan yararlanan Elma'nın bir yakını motosikleti kaçırmaya çalıştı. Polis şahsı son anda engelledi.

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