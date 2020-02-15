Melekler seri peşinde

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya fırtına gibi başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor, yarın ligin 14. haftasında kendi evinde Pazarspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 27-45 kazanan Paşanın Melekleri, bu maçı da alarak şampiyonun play-offlarla belirleneceği sezonda kayıpsız yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.
Muratpaşa'nın rakibi olacak Rize temsilcisinin Süper Lig'de galibiyeti bulunmazken, Paşanın Melekleri ise 14 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.
IPI GÖĞÜSLEYECEĞIZ
Kaptan Diğdem Hoşgör, Pazarspor maçının ardından zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi. Pazarspor maçını alarak zorlu sürece moralli girmek istediklerini belirten Hoşgör, "Oynayacağımız maçın ardından deplasmanda Yenimahalle maçıyla ligin son 4 maçlık süreci başlayacak.
Mart'ın ikinci yarısında ise Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Kastamonu ile karşılaşacağız" diye konuştu. Ligi en iyi yerde tamamlayarak playoffa avantajlı girmek istediklerini belirten Hoşgör, "Hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek istiyoruz"
diye konuştu.