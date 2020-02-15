Melekler seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya fırtına gibi başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor, yarın ligin 14. haftasında kendi evinde Pazarspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 27-45 kazanan Paşanın Melekleri, bu maçı da alarak şampiyonunMuratpaşa'nın rakibi olacak Rize temsilcisinin Süper Lig'de galibiyeti bulunmazken,Kaptan Diğdem Hoşgör, Pazarspor maçının ardından zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi. Pazarspor maçını alarak zorlu sürece moralli girmek istediklerini belirten Hoşgör, "Mart'ın ikinci yarısında ise Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Kastamonu ile karşılaşacağız" diye konuştu. Ligi en iyi yerde tamamlayarak playoffa avantajlı girmek istediklerini belirten Hoşgör,diye konuştu.