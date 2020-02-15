Rekor kıran oyunlar sahnede

ŞUBAT ayı perdesini 'Godot'yu Beklerken'i Beklerken' adlı oyunla açan Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), izlenme rekorları kıran oyunlarla tiyatro severleri bir araya getiriyor. Haşim İşçan Kültür Merkezi'ndeki sahnesinde 'Uğur Böceği Benekli' adlı oyunla çocuklara neşeli, keyifli dakikalar yaşatan ADT, 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyun ile de izleyicisini düşündürüp güldürdü. 'Bimarhane' adlı yeni eser de izlenme rekorları kıran oyunlar arasına girdi. 'Bimarhane', kaçıranlar için bugün saat 15.00'te ve 20.00'de bir kez daha izlenecek. ADT, 16 Şubat Pazar günü de 'Uğur Böceği Benekli'yi bir kez daha sahneleyecek. Çocukları düşündüren, güldüren, kahkaha attıran eser saat 14.00'te sahnelenecek.'Benekli', 23 Şubat saat 11.00'de de çocukları bir araya getirecek. 'Bremen Mızıkacıları'nın Hikâyesi' adlı çocuk eseri de 18 Şubat Pazar günü saat 11.00'de, 23 Şubat Pazar günü saat 14.00'de çocuklarla buluşacak. Yoğun istek üzerine defalarca sahnelenen 'Buzlar Çözülmeden' adlı eserin oyuncuları, Şubat ayı içinde 19-20-21 Şubat akşamları saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi günü de saat 15.00 ve saat 20.00'de bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Şubat ayının son oyunu 'Boş Odalar' olacak. Tiyatroseverler 'Boş Odalar'ı 26-27-28 Şubat saat 20.00'de, 29 Şubat saat 15.00 ve saat 20.00'de izleyebilecek.

BUGÜN NELER OLDU