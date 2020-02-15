Şampiyonlardan Başkan Topaloğlu’na ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

OKUL Sporları Yıldız Kızlar Badminton Antalya Şampiyonu olan sporcular Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Kemer Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu öğrencileri, 10-11 Şubat tarihleri arasında yapılan turnuvada şampiyon olarak Aydın'da yapılacak olan grup müsabakalarında Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı. BaşkanBadminton antrenörü Ahu Balak ve sporcular, Topaloğlu'na teşekkür etti.