Şampiyonlardan Başkan Topaloğlu’na ziyaret

OKUL Sporları Yıldız Kızlar Badminton Antalya Şampiyonu olan sporcular Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Kemer Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu öğrencileri, 10-11 Şubat tarihleri arasında yapılan turnuvada şampiyon olarak Aydın'da yapılacak olan grup müsabakalarında Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı. Başkan Topaloğlu, başarılarından dolayı genç badminton sporcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Badminton antrenörü Ahu Balak ve sporcular, Topaloğlu'na teşekkür etti.