Tarihi fotoğraf stüdyosu

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ANTALYA'DA tarihi Kaleiçi girişinde bulunan Hadrianus Kapısı, yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirmek için uğrak noktası oluyor. Geçen yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekora imza atan turizm kenti Antalya'da, tarihi mekanlar da ilgi çeken yerler arasında yer alıyor. Halk arasında 'Üç Kapılar' olarak bilinen, tarihi Kaleiçi girişindeki M.S. 130 yılında yapılan Hadrianus Kapısı kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.Kentin simgelerinden olan Hadrianus Kapısı önüne gelen turistler burada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Kapı önünde günboyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için bekliyor. Bu görüntü ise kapıyı adeta tarihi bir fotoğraf stüdyosuna çeviriyor. Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, Antalya'da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir.