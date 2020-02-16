Duygulandıran ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda eğitim gören 'Özel Eğitim Alt Sınıfı' öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i makamında ziyaret etti. 'Özel Bireyler Sadece Sevgi Bekliyor' projesi kapsamında, 'Özel olmak hiçbir şey yapamamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil yapabildiklerimiz ile görün' sloganı ile proje hazırlayan öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda TBMM'ye gitti. TBMM'de Bilgiç'e bilgiler veren öğretmenler ve en özel öğrenciler, devletin zirve isminden tam destek gördü. TBMM Başkan Vekili Bilgiç, meclis bahçesinde bulunan Atatürk heykeli hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Bilgiç, "Sizlerin mutluluğu herşeyden önce gelir" dedi.