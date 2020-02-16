Fıkra gibi fotomontajlar

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 'İmar Barışı' son bulurken, başvuruların incelemesi devam ediyor. Antalya'da 1 milyar 603 milyon 389 bin lira ödenerek oluşturulan 191 bin 125 Yapı Kayıt Belgesi tek tek incelenirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen yalan beyanlar görenleri 'pes' dedirtiyor.

BELEDİYE ARAZİSİ ÇIKTI

Başvuru süreci içerisinde fırsatçıların özellikle hazine ve vakıf arazilerini seçip foto montaj yöntemi kullanmaları dikkat çekti. Arazi üzerinde olmayan bir yapıyı photoshop programlarıyla varmış gibi gösteren kişiler bu görsellerle sisteme yükledikleri fotoğraflardan imar barışına başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bu durumun en ilginç örneği Muratpaşa ilçesindeki Ermenek Mahallesi'nde yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arazisi üzerine foto montajla yöntemiyle prefabrik ev yerleştiren bir kişi imar barışına başvurdu. 2019 yılında ise gerçek yapıyı arazi üzerine yapan kişinin sisteme yüklediği fotoğrafı güncelleyerek gerçek yapının fotoğrafını eklediği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin tek indirme merkezi olan alan, belediyenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurusunun ardından kaçak yapının belgesi iptal edildi.