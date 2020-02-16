Gazinin vefa örnegi

Antalya'da, 61 yıldır evli olan 84 yasındaki Mithat Teker'in Alzheimer hastası olan 82 yasındaki esi Emine Teker'e gösterdigi vefa görenleri duygulandırıyor. Kore Gazisi olan Mithat Teker, kendisi ve esinin bakımı zorlasınca huzurevine yerlesti. Ancak gazi Teker, hasta esine elleriyle yemegini yedirip, her gün kitap okuyarak onun hayata tutunmasına saglıyor,

ELLERIYLE BESLIYOR

Antalya'da oturan emekli makinist Mithat Teker, mahallede arkadası Emine Teker ile evlendikten sonra iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarının Almanya'da yasamaya baslaması nedeniyle evlerinde yalnız basına kalan ve bakımlarını karsılamakta zorlanan Teker çifti, Kepez Belediyesi Sevkat ve Huzurevi'ne yerlesti. Burada yasamlarını sürdüren Teker çifti, 61 yıllık hayat arkadaslıklarını huzurevinde de mutlu bir sekilde sürdürüyor. Aynı odada kalan Teker çifti, sabah kahvaltılarını birlikte yapıyor ve Mithat Teker, Alzheimer hastası olan esi Emine Teker'e her gün düzenli olarak kitap okuyor.

Yemeklerini de elleriyle yediren Mithat Teker, esinin tek varlıgı oldugunu ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacagını belirterek iki elinin arasına aldıgı esinin elini öpüyor.



SIRA BENDE

Esinin kendisine 61 yıl hizmet ettigini ve sıranın simdi kendisinde oldugunu belirten Kore Gazisi, "61 yıl boyunca beni hiç üzmedi. Simdilerde benim saglık durumum iyi ama onun iyi degil. Bir huzurevine bırakıp kendi keyfime bakabilirdim ama

bu benim vicdanıma sıgmaz. O bana hizmet etti simdi hizmet sırası bende" diye konustu.