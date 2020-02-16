Ispartalı Sultanlar şampiyon

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası Isparta 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Bölge Şampiyonası'nda ilk 2 maçını kazanan Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor Takımı, İzmir Ege Megaspor Kulübü'nü 80-43 mağlup ederek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı.
Sporcular ödüllerini ve başarı belgelerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'ten aldılar.