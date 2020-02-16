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Kedilere sıcak yuva yaptılar

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Kedilere sıcak yuva yaptılar

ANTALYA Kumluca Atatürk Ilk ve Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü ögrencileri, hava sıcaklıklarının düsmesi ile sokakta yasayan minik dostları için harekete geçip onlar için bu kıs sıcak bir yuva hazırladı.

ÖGRETMENLERI ÖNCÜ OLDU
Çocuklara erken yasta hayvan sevgisini asılamak amacı ile böyle bir çalısma baslattıklarını söyleyen Hayvanları Koruma Kulübü proje ögretmenleri Kübra Erdem ve Hazal Yıldızeli, "Çocuklarımızın duyarlı bireyler olarak yetismelerini ve çevrelerindeki diger canlılara karsı sevgi ve merhamet sahibi olmalarını temenni ediyoruz. Havaların soguması ile birlikte baslatmıs oldugumuz bu proje ile Kumluca ilçesi genelinde belirlenen noktalara yerlestirilmek üzere 13 adet kedi evi yapıldı" dedi.

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Kedilere sıcak yuva yaptılar
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