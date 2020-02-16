ANTALYA'DA bir tarım firmasının ürettiği büyüklüğü 5 santimetreyi geçmeyen mini sebzeler, yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Serik ilçesinde iki dönümlük alanda dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin ürettiği parmak büyüklüğündeki patlıcan, kabak, salatalık, havuç gibi minyatür sebzeler giderek artan taleple çeşitlilik kazandı. Ispanak, marul, domates, pancar, biber, kereviz, roka, turp, fasulye ve soğan gibi sebzeleri de mini boyutta üreten firma yetkilileri, yaklaşık 20 minyatür sebzeye olan talebi karşılamaya çalışıyor.

180 TÜR LEZZETLI ÜRÜN

'Atıştırmalık' konseptiyle hazırlanarak paketlenen mini ürünler, marketlerin organik ürün reyonlarında yerini alıyor. Daha kısa süre dalında kalması nedeniyle zirai ilaç kullanımına gerek duyulmadan üretildiği bildirilen mini sebzeler, doğal oluşunun yanında aromalarının da daha leziz olmasıyla talep görüyor. Firmanın Pazarlama Direktörü Burak Akbulut, "180 değişik ürünümüz var. Hepsi bir birinden lezzetli" diye konuştu.