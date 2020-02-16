Patara’ya telsiz telgraf müzesi

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da bulunan Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki toprakları ile iletişim için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonu müzeye dönüştürülecek. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle kente olan ilginin artacağına inandığını söyledi.

BURASI BİR KÜLLİYE

Işık, Patara'da antik tiyatro, hamam gibi yapıların dışında Türkiye'nin yakın tarihine iz düşürmüş, unutulmaması gereken bir tarihi büyüklüğü olan telsiz telgraf istasyonunun bulunduğunu belirtti. Işık, buranın Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu olduğunu bildirdi. Işık, "Burada makine teçhizatının, telsiz telgraf araçlarının konulduğu bir yapı bulunmaktadır. Aslında lojmanları, depoları ve dört telsiz direğiyle büyük bir külliye niteliğindedir" diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH

Antalya Valiliği öncülüğünde istasyonda restorasyon çalışmaların başlayacağını anlatan Prof. Işık, "Buraya bir telsiz telgraf müzesi oluşturulacak. Yıkık, naif bir durumda görünen bu yapı bize Osmanlı'nın yeni adımları duyulmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile kesiştiği yerde duran, insanın tüylerini ürperten bir tarihi anlatıyor" dedi.