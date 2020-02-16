Sözleşme taslağı Böcek’e sunuldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalanmaması nedeniyle 203 gündür grevde olan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Hazırladıkları sözleşme taslağını Böcek'e ileten sendika üyeleri beklemeye geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ve üyelerin Başkan Böcek'i makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Kandil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında verdiği 2 bin 200 lira asgari ücret sözü ve 2020 yılında verdiği 2 bin 500 lira asgari ücret sözünün yerine getirilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra 52 günlük ikramiyenin belediye şirketi çalışanlarına verilmemesi, yemek paraların işçiler arasında eşit olmaması ve yol parasında düzenleme yapılması gibi sorunları aktaran sendikacılar adaletsizliklerin giderilmesini talep etti. Başkan Böcek ise sendikacıların teklifini değerlendirip dönüş yapacağı sözünü verdi.