Su ve Elektrik

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Ceylan Mahallesi Gacak mevkisindeki evlerinde 2 çocukları ile yaşayan Toka ailesinin tek isteği evlerine elektrik ve su bağlanması.

MAHRUMİYET HAYATI

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 33 yaşındaki Kenan Toka ve 30 yaşındaki eşi Berna Toka, kendi imkanlarıyla yaptığı tek katlı müstakil evlerinde mahrumiyet hayatı yaşıyor. Kızları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hanife Gül (10) ve ilkokul 1'inci sıfır öğrencisi Ela Gül (7) ile yaşam savaşı veren toka ailesi yetkililerden yardım istedi. Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını anlatan anne Berna Toka, "Evimizde elektrik ve su yok. Bağlanması için yetkililerden yardım istiyorum. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum" dwiye konuştu.

ÇOCUKLARIM MUTSUZ

Kenan Toka, elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirteti. İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ela Gül a ise "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Bende diğer çoçckular gibiolmak istiyorum" dedi.