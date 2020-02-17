6 puanlık maç

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta bugün Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.Konuk Kasımpaşa da dün Antalya'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı. Konuk takımda cezası nedeniyleÖNEMLİ EKSİKLER VARAntalyaspor'da ise sakatlığı sürenTürkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin moraliyle sahaya çıkacak Antalyaspor'da Porolski'nin de 11'de olmasa da forma giyebileceği belirtildi.