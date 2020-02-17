6 puanlık maç

Süper Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta bugün Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki takım açısından da hayati önem taşıyan karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Konuk Kasımpaşa da dün Antalya'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı. Konuk takımda cezası nedeniyle Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan David Pavelka ile Fode Koita kadroda yer almayacak.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Antalyaspor'da ise sakatlığı süren Yekta Kurtuluş ve Nazım Sangare ile sezonu kapattığı açıklanan Bahadır Öztürk, Denizlispor maçında kafa tasında çatlak oluşan Adis Jahovic ve sarı kart cezalısı Veysel Sarı forma giyemeyecek.
Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin moraliyle sahaya çıkacak Antalyaspor'da Porolski'nin de 11'de olmasa da forma giyebileceği belirtildi.