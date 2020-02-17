Yenilmezlik serisi bitti

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında taraftarının desteği ile coşkulu başladığı maçta evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybetti.Son 7 maçını kaybetmeyen Şimşeklerin serisi de bu sonuçla bozuldu. 39 puanda kalan Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de ilk 3'e girme şansını tepti.İsveçli milli kalecisi Nordfeldt 19. dakikada Fernandes'in ve 29. dakikada da Bakasetas'ın şutlarında gole izin vermedi.45. dakikada da Cisse'nin kaleci ile karşı karşı kaldığı pozisyonda Nordfeldt bir kez daha kalesinde devleşti. PENALTI BEKLENTİSİ46. dakikada Gençlerbirliği atağında Stancu, Caulker'ı çalımlayarak kale önüne ortaladı ancak boşa çıkan topa kimse dokunamadı.İptal edilen golden sonra ikinci tartışmalı karar ise 61. dakikada yaşandı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Ceyhun yerde kaldı ve penaltı bekledi.Soldan hızla ilerleyen Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sert şutu ağlarla buluştu: 0-1. Daha sonraki dakikalarda yüklenen Alanyaspor'un çabası gol için yeterli olmadı.Maç Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sonlandı.

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