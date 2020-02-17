Yenilmezlik serisi bitti

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında taraftarının desteği ile coşkulu başladığı maçta evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybetti. Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen turuncu -yeşilli takım, Ankara ekibine karşı ilk yenilgisini aldı.
Son 7 maçını kaybetmeyen Şimşeklerin serisi de bu sonuçla bozuldu. 39 puanda kalan Akdeniz temsilcisi Süper Lig'de ilk 3'e girme şansını tepti.
KALECİ NORDFELDT DEVLEŞTİ
Gençlerbirliği'nin
İsveçli milli kalecisi Nordfeldt 19. dakikada Fernandes'in ve 29. dakikada da Bakasetas'ın şutlarında gole izin vermedi. 44. dakikada gelişen Alanya atağında Cisse ile paslaşarak ceza sahasına giren Efecan topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.
45. dakikada da Cisse'nin kaleci ile karşı karşı kaldığı pozisyonda Nordfeldt bir kez daha kalesinde devleşti. PENALTI BEKLENTİSİ
46. dakikada Gençlerbirliği atağında Stancu, Caulker'ı çalımlayarak kale önüne ortaladı ancak boşa çıkan topa kimse dokunamadı. Oyuna sonradan giren Yan Sio oyunu hareketlendirirken, 54'üncü ve 57'nci dakikalarda bu kez Sio gole yaklaştı.
İptal edilen golden sonra ikinci tartışmalı karar ise 61. dakikada yaşandı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Ceyhun yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakemin devam ettirdiği pozisyonda Cisse kaleyi denedi ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı. Maçta sonucu tayin eden gol ise 77'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği kontratağında geldi.
Soldan hızla ilerleyen Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sert şutu ağlarla buluştu: 0-1. Daha sonraki dakikalarda yüklenen Alanyaspor'un çabası gol için yeterli olmadı. 83. dakikada Campos sakatlık geçirirken, tüm değişiklik hakkını kullanan Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı.
Maç Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sonlandı.