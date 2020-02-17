Bahadır 5 ay sahalardan uzak

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Antalyaspor'un 25 yaşındaki defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı.Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. SEZONU KAPATTIÖztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi.