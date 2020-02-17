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Bahadır 5 ay sahalardan uzak

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Bahadır 5 ay sahalardan uzak
Antalyaspor'un 25 yaşındaki defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk'ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. SEZONU KAPATTI
Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi.
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Bahadır 5 ay sahalardan uzak
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