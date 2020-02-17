Canlı yayında düğün

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spartaBelediyesi Evlendirme Memurluğu Nikah Salonu yeni yerinde hizmete girdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, açılışta Rabia Gürsel ve Abdullah Doğan çiftinin de nikahlarını kıydı. Genç çiftlerin nikah şahitliklerini Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen yaptı. Eski salonun Halı Sarayı'nda, dar ve uygun olmayan bir salonda olduğunu hatırlatan Başdeğirmen, "Oradaki çekilen fotoğraflar çiftlerin çocuklarına miras bırakılıyor. Çiftlerimize uygun olmadığını düşünerek değiştirilmesine kara verdik" dedi. Yeni yerde en az 50 misafirin ağırlanabileceğini, çiftlerin nikahlarının daha güzel bir ortamda kıyılabilmesini sağladıklarını belirten Başdeğirmen, internet üzerinden de nikahların canlı yayınlanacağını söyledi. Başdeğirmen, "Çiftlerimizin mutlu günlerine gelemeyen yakınları canlı yayınla bu güzelliği paylaşabilecekler" dedi. Bağdeğirmen çiftlerin düğün fotoğrafları için belediyenin tarihi binasının da restorasyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.Isparta'da Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali de kapıları açtı. Festivale 50 firma katılırken, evlenecek çiftler ve evini yenileyecekler Gökkubbe'ye akın etti. Festivalde, mizansen nikah töreni de düzenlendi. Genç çiftler ve fuar alanını dolduran vatandaşlar dans etti.