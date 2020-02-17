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Ekmek peşinde hayatını yitirdi

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Ekmek peşinde hayatını yitirdi
Antalya'da yaşanan iş kazaları ocaklara ateş düşürüyor. Son olarak Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde baraj çalışmaları esnasında vücudu sondaj makinesine sıkışan Ramazan Akfırat hayatını kaybetti. Olay Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. MAKİNE ARIZALANDI Zemin güçlendirme için yapılan sondaj çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Ramazan Akfırat (38) arızalanan temel sondaj makinesinin piston ve makine gövdesine vücudu sıkıştı. Ambulansa alınan Akfırat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Akpınar'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.
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Ekmek peşinde hayatını yitirdi
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