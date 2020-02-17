Haber Hattı

ROMEO

JULİET

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ntalyaDevlet Opera ve Balesi (DOB), 'Romeo ve Juliet' balesini sanatseverlerin beğenisine sundu. Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde Juliet'i Müge Öğüt, Romeo'yu Artur İvanov canlandırdı. Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait, libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetti.Buyıl çalışmalarını 'geri dönüşüm' temasıyla gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, Sevgililer Günü, 'duygularda geri dönüşüm' başlığında kutlandı. Kutlamalarda, saksılara dönüştürülen pet şişeler ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler, günün anısına, Muratpaşa'nın yaşlı evleri üyelerine hediye edildi. Yaklaşık 300 kıdemli Muratpaşa sakininin yer aldığı kutlamalara Başkan Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da katıldı.ntalyaDevlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik 'Bimarhane''nin gündüz gösterimini yaptı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti. Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.Antalya'daözel bir eğitim kurumunun tanıtım seminerine konuşmacı olarak katılan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 'Aile, okul ve başarı' üzerine eğitim sohbeti gerçekleştirdi. Cüceloğlu, konuşmasında yaşamın anlamlı, coşkulu ve güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Davetlilerle karşılıklı sohbet havasında geçen seminer boyunca merak ettikleri sorulara cevap arayan veliler, Cüceloğlu'nu soru yağmuruna tuttu.