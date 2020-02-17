Haber Hattı

ROMEO VE JULİET SEZONA VEDA ETTİ
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ntalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Romeo ve Juliet' balesini sanatseverlerin beğenisine sundu. Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde Juliet'i Müge Öğüt, Romeo'yu Artur İvanov canlandırdı. Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait, libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetti.
SEVGİNİN VE AŞKIN YAŞI YOK
Bu
yıl çalışmalarını 'geri dönüşüm' temasıyla gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, Sevgililer Günü, 'duygularda geri dönüşüm' başlığında kutlandı. Kutlamalarda, saksılara dönüştürülen pet şişeler ve yoğurt kaplarına ekilen çiçekler, günün anısına, Muratpaşa'nın yaşlı evleri üyelerine hediye edildi. Yaklaşık 300 kıdemli Muratpaşa sakininin yer aldığı kutlamalara Başkan Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da katıldı.
GÜNDÜZ GÖZÜYLE TİYATRO EĞLENCESİ
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ntalya
Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik 'Bimarhane''nin gündüz gösterimini yaptı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti. Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
OKULDA VE AİLEDE EĞİTİMİN SIRLARI
Antalya'da
özel bir eğitim kurumunun tanıtım seminerine konuşmacı olarak katılan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 'Aile, okul ve başarı' üzerine eğitim sohbeti gerçekleştirdi. Cüceloğlu, konuşmasında yaşamın anlamlı, coşkulu ve güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Davetlilerle karşılıklı sohbet havasında geçen seminer boyunca merak ettikleri sorulara cevap arayan veliler, Cüceloğlu'nu soru yağmuruna tuttu.