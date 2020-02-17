İhmal iddiası

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Antalya'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Şimşek'ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek'in çay demlerken fenalaşarak hayatını kaybetme ihtimalini değerlendiriyor. Şimşek'in çocukluk arkadaşı Gürsel Gürsoy ise ölümde ihmal iddiasında bulundu. Gürsoy, "İki hastaneye gitti, iğne yapıp, serum taktılar. Ölmeden önce hamama gittiğini söyledi. Ölümü göz göre göre geldi" dedi.