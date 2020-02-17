Peş peşe kazalar

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ölümlü kaza, Finike/elmalı karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Bilal Uslu yönetimindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu (46) yönetimindeki 07 VAF 03 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bilal Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şamil Akkuzu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.Kumluca ilçesinde ise birkaç saat arayla meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kumluca- Antalya karayolunun Belen mevkiinde öğleden sonra meydana gelen kazada, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 07 LH 606 plakalı otomobil takla atarak yoldan çıktı. Sürücü Mehmet Özkaya ile eşi Şerif Özkaya hafif yaralandı. Diğer kaza ise aynı yolun Kumluca çıkışında yaşandı. Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Şarampole yan yatan minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü hafif yaralandı.Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Obalar kavşağında ise Rıza P.'nin kullandığı 07 ACG 006 plakalı kamyonet, Gavur Deresi'ne düştü. Rıza P.'yi araçtan itfaiye ekipleri kurtardı. Bir başka dereye yuvarlanma olayı ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Lami Ünal'ın yönetimindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak, 5 metre yükseklikten kurumuş Mut Deresi'ne düştü. Olay yerine gelen ekipler tarafından Ünal, merdiven yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Durumu ağır olan Ünal, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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