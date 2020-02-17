Yöresel mutfak şeflere anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınAlanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Atölyesi bu kez usta şeflere hizmet verdi. Alanya turizmine hizmet eden profesyonel aşçılara, yöresel yemekler, geleneksel pişirme teknikleriyle usta eğiticiler tarafından öğretildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü mutfağında verilen kurs son derece renkli ve lezzetli tamamlandı. 2 günlük kurs programında, profesyonel aşçılara Hülüklü çorba ve Alanya çöreğinin de olduğu 18 çeşit yöresel lezzet öğretildi.Mutfak Mirası Alanya ağı kapsamında yapılan etkinlikte pek çoğu her şey dahil otel ya da turistik restoranlarda çalışan şefler yaşadıkları şehrin yeme içme kültürünü geleneksel pişirme teknikleri ve geleneksel metotlar ile uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş "Şu anda şehrimizde 8 otelde haftanın belli günleri Alanya yemekleri ikram ediliyor. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz" dedi.