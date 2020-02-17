Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yöresel mutfak şeflere anlatıldı

Yöresel mutfak şeflere anlatıldı

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Yöresel mutfak şeflere anlatıldı
Antalya'nın Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Atölyesi bu kez usta şeflere hizmet verdi. Alanya turizmine hizmet eden profesyonel aşçılara, yöresel yemekler, geleneksel pişirme teknikleriyle usta eğiticiler tarafından öğretildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü mutfağında verilen kurs son derece renkli ve lezzetli tamamlandı. 2 günlük kurs programında, profesyonel aşçılara Hülüklü çorba ve Alanya çöreğinin de olduğu 18 çeşit yöresel lezzet öğretildi.

HER ŞEY DAHİL
Mutfak Mirası Alanya ağı kapsamında yapılan etkinlikte pek çoğu her şey dahil otel ya da turistik restoranlarda çalışan şefler yaşadıkları şehrin yeme içme kültürünü geleneksel pişirme teknikleri ve geleneksel metotlar ile uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş "Şu anda şehrimizde 8 otelde haftanın belli günleri Alanya yemekleri ikram ediliyor. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yöresel mutfak şeflere anlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN