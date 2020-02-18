Altın çileği 3 yılda ürettiler

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINGazipaşa ilçesinde tarımla uğraşan emekli çift, 3 yıl önce deneme amaçlı bahçelerine diktikleri tropikal 'Seylan altın çileği' olarak bilinen ketem- billanın ilk meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Bahçelerinde birçok tropikal meyve üreten emekli öğretmen İzzet Akyol ve eşi emekli hemşire Nalan Akyol, Türkiye'de ilk kez üretilen ketembila ağaçlarını hasat etti.Bahçelerinde mango, papaya, avokado gibi tropikal meyveler ürettiklerini belirten Nalan Akyol, ketembillanın ekşi tadıyla eriğe benzediğini söyledi. Bu yıl bol meyve aldıklarını anlatan Akyol, meyvenin kış döneminde olgunlaştığı için ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurguladı ve yüksek miktarda c vitamini içerdiği anlattı.