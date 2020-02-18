ALTINTOP: Poldi’yi takip edin

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TÜRKIYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski hakkında konuştu. Bir Alman gazetesine konuşan Altıntop,diye konuştu.ÇAY SEVDASIAntalya'ya kısa sürede alışan Podolski, antrenman sonrası gittiği Konyaaltı sahilinde çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabındanifadeleriyle paylaştı. Podolki'nin çay sevdası ise karikatürlere konu oldu.