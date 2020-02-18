ALTINTOP: Poldi’yi takip edin

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski hakkında konuştu. Bir Alman gazetesine konuşan Altıntop, "Podolski, büyük bir kariyerin nasıl meydana geldiğinin mükemmel bir örneği. Yetenekli Türk oyuncuların onu yakından takip etmesi gerekiyor. Nasıl çalıştığını ve performans gösterdiğini görmeliler; hikayesini ve kariyerini dinlemeliler. Birçok yetenekli oyuncumuz var ancak istikrar, doğru çalışma metodu, iyi bir mentalite ve disiplin gibi konularda problemler oluyor. Podolski, Kruse gibi oyuncular bu konuların gelişmesinde yardımcı olabilirler"
diye konuştu.
ÇAY SEVDASI
Antalya'ya kısa sürede alışan Podolski, antrenman sonrası gittiği Konyaaltı sahilinde çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Sending some sunshine to Germany (Almanya'ya biraz güneş ışığı göndermek lazım)"
ifadeleriyle paylaştı. Podolki'nin çay sevdası ise karikatürlere konu oldu.