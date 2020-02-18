AVM’yi sallayan konser

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde pop şarkıcısı Tuğba Yurt, hayranlarıyla buluştu. Konserine kırmızı bir pantolon ve straptez bluzla çıkan Tuğba Yurt daha çok gençlerden oluşan yüzlerce kişiyi coşturdu. Geçtiğimiz kasım ayında çıkan albümündeki birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Tuğba Yurt konseri sırasında gençlerin sevgililer gününü kutladı.Genç popçu şarkılarını söylerken hem oynadı hem oynattı. Sevgilisi olmayanlara da aşk dileyen Tuğba Yurt, "Sevgilisi olmayanların umarım gelecek yıl sevgilisi olur. Kendimi de sevgilisi olmayanlara dahil ediyorum" dedi. Fethiye'yi harika bulduğunu ifade eden Tsanatçı, şarkılarının hayranlarıyla birlikte söyledi.