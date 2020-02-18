Domatesler çöpe gidecek

BUGÜN NELER OLDU

RUSYA'NIN Türkiye'den domates ihracatında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle Türkiye'den giden domates yüklü TIR'ların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor.Rusya'ya domates ihracatı yapan firmalardan Ali Uçak, domateslerin raf ömrü yaklaşık 15 gün olduğundan, bugün-yarın içeri alınmazsa, hepsinin çöpe gideceğini açıkladı. Uçak, "Biz ve değişik firmaların toplamda yaklaşık 250 TIR'ı var. Toplamda 5 bin tona yakın domates bekletiliyor. Zarar 20 milyon doları geçececek" dedi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar ise kotanın dolacağıyla ilgili üyeleri uyardıklarını belirterek, "Adım, adım mesaj yoluyla tüm üyelerimizi bilgilendirdik. Ama 50 bin ton daha ek kota kararı alınınca ihracatçılarımız ürün göndermeye devam etti" dedi.