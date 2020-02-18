En renkli hapis cezası

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hobi kazandırma ve meslek eğitim faaliyetleri kapsamında hizmet binasında bulunan Hobi Odası'nda, 'dekoratif mum yapımı kursu' açıldı. Hükümlüler, yürütülen hobi edindirme ve mesleki eğitim hem rehabilite oluyor hem de meslek öğreniyor.Mahkumlara eğitimler, gönüllü eğiticiler tarafından ücretsiz olarak sosyal sorumluluk kapsamında veriliyor. Ayrıca malzemeler de yine projeye destek veren sponsor firmalar tarafından karşılanıyor. Hobilerin psikolojiyi iyileştirici etkisi olduğunu vurgulayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü cezalarını çekerken meslek öğrenip üretim yapmalarının mahkumların tekrar suç işlemesinin önüne geçmede etkili olduğunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede hobilerin sosyalleştirici, stresi ve öfkeyi azaltıcı özelliği olduğu vurgulandı.Kursa katılan yükümlüler dökme mumdan süs ve hediyelik eşya yapımını öğrendi. Hükümlüler burada öğrendikleri meslek ile ceza sonrası evlerinde de üretim yaparak para kazanma şansı elde etti. Kurs süresince yükümlüler tarafından ev ve işyerinde kullanılmak üzere dekoratif amaçlı ürünler göz doldurdu. Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerin boyacılık, takı tasarımı, kumaş boyama, alçı rölyef ve ağaç budama gibi mesleki kurslarla devam edeceği açıklandı.

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