Fikir maratonu yapıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen, Antalya'nın ilk fikir maratonu AGT Ideathon tamamlandı. Katılımcılar takımlar halinde verilen konular üzerinden yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri geliştirerek yarıştı.Sanayide verimlilik, dijital pazarlama ve üretim malzemelerinin kimyası olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştirilen AGT Ideathon'a, Türkiye çapında 100'e yakın proje başvurusu oldu. Akademik kuruluşlardan bilim insanlarının yanı sıra, konusunda uzman kamu ve özel sektör temsilcileri de jüride yer aldı. Yarışma jürisi, sunulan projeleri yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir özelliklerine göre değerlendirip kazananları belirledi. Kategoriler bazında kazanan ilk 3 toplamda 9 grup, AGT tarafından para ödülü, endüstriyel ve reklam desteğinin yanı sıra, Antalya OSB Teknopark tarafından da yıl boyu mentorluk desteğine layık görüldü.OSB Başkanı Ali Bahar, Ar-Ge ve inovasyonu bir kültür olarak bölgeye yerleştirmek için çalıştıklarını, ideathon etkinliğinin oluşan kültürün bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Bahar, AGT ile başlayan ideathon etkinliğini bölgedeki diğer firmalar ile sürdürmek istediklerini ifade etti. AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım ise "AGT Ideathon'u uluslararası bir marka haline getireceğiz" dedi.

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