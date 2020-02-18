Fotoğrafçılığın önemli isimleri Antalya’da

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TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin, 35 yıldır aralıksız olarak düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının jüri üyeleri açıklandı. Antalya'daki ASKA Lara Otel'de 26 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında yapılacak, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın 2020 jüri toplantılarında Türkiye ve dünya basın fotoğrafının önemli isimleri bir araya geliyor.Jüride Yunanistan'dan 4 önemli isim konuk oluyor. Associated Press'in vizörlerinden Lefteris Pitarakis, Agence France Press'in kadın foto muhabirleri Louisa Gouliamaki ve Drone fotoğrafçısı Costas Spathis ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği Başkanı Christos Bonis de jüride yer alıyor. Jüride Türkiye'den ünlü belgeselci Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü Murad Sezer ve Mustafa Sezen de var.