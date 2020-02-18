Futbol ateşi ısıtıyor

Antalya'da soğuk havaya rağmen futboldaki bahar havası sporseverleri hafta sonunda ısıttı.Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor haftayı boş geçmedi. Lider, kendi saha ve seyircisi önünde Kumluca Belediyespor ile karşılaştı. Korkuteli Belediyespor, zorlu geçen karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.27. dakikada Kumluca Belediyespor, Hüsnü'nün penaltı golüyle durum 2-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Korkuteli'nden Enver ve Hüseyin, Kumluca'dan ise Osman kırmızı kart gördü. Korkuteli Belediyespor puanını 47'e çıkartırken, Kumluca Belediyespor 32 puanda kaldı.Ligin 19. haftasında Kınıkspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Payallarspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.Sert geçen maçta, Kınıkspor Maruf ve Yılmaz kırmızı kart gördü.2-0 biten maç ile Kınıkspor puanını 30'a çıkararak 6. sıraya çıkarken, Payallarspor ise 22 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.Laraspor40. dakikada Ahmet, 43'te Sadıkve 81'de Bulut ile galibiyeti getirengolleri buldu. Ev sahibi ekibintek golünü ise 44. Dakikada penaltıdanHaşim kaydetti. Finikespor20 puanda kaldı ve ligde 9. sıradayer aldı. Laraspor ise 22 puanaulaşım 7. sıraya yükseldi.Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele eden Isparta 32Spor, şampiyonluk adaylarındanKaraman Belediyespor'u 1-0 yenerekliderlik koltuğuna oturdu.10 bin seyircinin izlediği maçta pembe yeşillilerin golünü 30. dakikada Enes attı. Isparta 32 Spor, Kestelspor'un da Konya Ereğlispor'a yenilmesiyle puanını 37'ye çıkardı ve zirveye yerleşti.Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, müzik eşliğinde galibiyeti doyasıya çıkardılar.Kepez Belediyespor U-17 Alt Yapı Takımı Lig'in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U-17 takımı rakibi Antalya Gücünü 6-0 yendi. Kepez Belediyespor'un gollerini Umut, Mert, Abdurrahman ve Berat, Osman (2) kaydetti.

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