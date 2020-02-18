Futbol ateşi ısıtıyor

Antalya'da soğuk havaya rağmen futboldaki bahar havası sporseverleri hafta sonunda ısıttı. Amatör liglerde futbolun ateşi sönmedi.
Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor haftayı boş geçmedi. Lider, kendi saha ve seyircisi önünde Kumluca Belediyespor ile karşılaştı. Korkuteli Belediyespor, zorlu geçen karşılaşmada rakibini 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Korkuteli Belediyespor, golleri 7. dakikada Erkan ve 21. dakikada Ömer Can ile buldu.
27. dakikada Kumluca Belediyespor, Hüsnü'nün penaltı golüyle durum 2-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Korkuteli'nden Enver ve Hüseyin, Kumluca'dan ise Osman kırmızı kart gördü. Korkuteli Belediyespor puanını 47'e çıkartırken, Kumluca Belediyespor 32 puanda kaldı.
KINIK KARŞILAŞMAYI 9 KİŞİ İLE KAZANDI
Ligin 19. haftasında Kınıkspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Payallarspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Kınık'ın gollerini 42. dakikada Ege ve 80. dakikada Yılmaz kaydetti.
Sert geçen maçta, Kınıkspor Maruf ve Yılmaz kırmızı kart gördü. Maçın bitimiyle iki takım futbolcuları arasında yaşanan kavgada Kınıkspor'dan Mustafa, Savaş ve Anıl'a kırmızı kart gördü.
2-0 biten maç ile Kınıkspor puanını 30'a çıkararak 6. sıraya çıkarken, Payallarspor ise 22 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.
FİNİKE BELEDİYE GALİBİYETE HASRET
Finike Belediyespor kendi sahasında Laraspor'a 3-1 yenildi. Finikespor ligin ikinci yarısında oynadığı beş maçı da kaybederek galibiyete hasret kaldı.
Laraspor
40. dakikada Ahmet, 43'te Sadık
ve 81'de Bulut ile galibiyeti getiren
golleri buldu. Ev sahibi ekibin
tek golünü ise 44. Dakikada penaltıdan
Haşim kaydetti. Finikespor
20 puanda kaldı ve ligde 9. sırada
yer aldı. Laraspor ise 22 puana
ulaşım 7. sıraya yükseldi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.
Grup'ta mücadele eden Isparta 32
Spor, şampiyonluk adaylarından
Karaman Belediyespor'u 1-0 yenerek
liderlik koltuğuna oturdu.
HEDEFE İLERLİYORLAR
10 bin seyircinin izlediği maçta pembe yeşillilerin golünü 30. dakikada Enes attı. Isparta 32 Spor, Kestelspor'un da Konya Ereğlispor'a yenilmesiyle puanını 37'ye çıkardı ve zirveye yerleşti. Karaman Belediyespor ise 35 puanda kaldı.
Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, müzik eşliğinde galibiyeti doyasıya çıkardılar.
KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Kepez Belediyespor U-17 Alt Yapı Takımı Lig'in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U-17 takımı rakibi Antalya Gücünü 6-0 yendi. Kepez Belediyespor'un gollerini Umut, Mert, Abdurrahman ve Berat, Osman (2) kaydetti. Kepez Belediyespor U-17 Takımı 4 maçın birini beraberlikle, 3 maçı da galibiyetle taçlandırdı.