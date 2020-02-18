Mimarlar şehirleri tasarladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin ilk öğrencileri tarafından hazırlanan ilk sergi açıldı. Öğrenciler, Alanya'yı geçmiş ve geleceğin harmanlandığı bir kent olarak inceleyerek, tasarladıkları kendi kentlerini çizimler ve maketler eşliğinde ziyaretçilere sundu.Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Softaoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan yönetiminde açılışı gerçekleştirilen etkinliğe, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Dekan Kanoğlu, "Bugün öğrencilerimizin yıl boyunca verdiğiniz emeklerin sonuçlarını paylaşmak için buradayız. Burada bu çalışmalara destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.