Dev bayraklı anma

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MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesine gelişinin 85'inci yıl dönümü, Atatürk'ün ilçede ilk adım attığı yer olarak bilinen Kızılkule altındaki Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Protokol üyelerinin yaptığı konuşmalar ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden törende en önemli detay ise Kızılkule üzerine asılan dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi oldu.