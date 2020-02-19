Ekonomide yeni platform

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur'da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla hazırladığı Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı tanıtıldı. BAKA Isparta Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya, bölgede faaliyet gösteren KOSGEB il müdürlükleri, üniversiteler, sanayici ve iş adamları dernekleri, teknokentler, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları temsilcileri katıldı.Toplantıda BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ilgili paydaşlara program hakkında bilgiler verdi. Güler, girişimciliğin önünde bulunan engellerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla tüm paydaşların katıldığı bir Girişimcilik Ekosistemi Platformu oluşturulması gerektiğini söyledi. Güler, dönemsel olarak bir araya gelecek platformun mevcut ihtiyaçları belirleyerek, faaliyetlerin tüm bölgeye yayılması için çalışacağını açıkladı.