Gıda dedektifleri denetimde

Türkiye'de son yıllarda gıda ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişin yaşanması, firma ve ürünlerin bakanlık sitelerinde açıklanmasının ardından, denetimlere hız verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 81 il ve ilçede, 6 gün boyunca gıda denetimleri yapılacak.Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol ekipleri de şehirde 20 farklı süt üretim tesisinde denetimler yaptı. Gıda mühendisleri, Döşemealtı ilçesinde günlük 600 ton sütten, ayran, peynir, tereyağı başta olmak üzere 10 farklı kalemde üretim yapan tesisin, paketleme, işleme, saklama bölümlerini tek tek gezdi.Ürünlerden, yağ oranı, bitkisel yağ ve koruyucu tespiti için numuneler alındı. Numuneler, bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek. Yetkililer, üretim, satış, tüketim noktalarında denetimlerin aralıksız süreceğini, şikayetlerin ALO 174 veya CİMER'e iletilmesini istedi. Antalya'daki denetimler, yarın et ile devam ederken, fırın ve satış yerleri denetimleri ile sürecek. Bakanlık geçen haftalarda 74 firmanın 99 ürününü ifşa etmişti. Gıdada taklit ve tağşişe yönelik, işletmeden men ve maddi para cezalarına ilişkin mecliste devam eden kanun taslağı çalışmaları sürüyor.

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