İlk ders azim

Antalya'da okuma sevgisiyle anne ve babasının sırtında okula giden yürüme engelli Zeynep Kubilay, iki yıldır severek yaptığı öğretmenlik mesleğiyle öğrencilerinin yolunu aydınlatıyor.Her ikisi de emekli olan Halil ile Ayşe Kubilay çiftinin üç çocuklarından kızları Zeynep, 11 aylıkken geçirdiği rahatsızlık yüzünden yürüyemez hale geldi. "Engelli bir çocuğu okutacaksınız da ne olacak?" sözlerine aldırmayan Kubilay çifti, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanmaktan kaçınmadı. Bazen babasının bazen de annesinin sırtında okuluna giden Zeynep Kubilay, okulda ve sosyal alanda gösterdiği başarılarla takdir topladı. Derslerinde üstün başarı gösteren Zeynep Kubilay, 2014 Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında Bayanlar Sırt Üstü 100 metre kategorisinde üçüncü oldu. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yılmayan Zeynep Kubilay, başarılarla doldurduğu eğitim hayatının sonunda öğretmen oldu.Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesinde iki yıldır biyoloji öğretmenliğini yapan 40 yaşındaki Kubilay, öğrencilerine istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey olmadığını anlatıyor. Birebir ilgilendiği öğrencilerinin derslerinde başarılı olmaları için hayatındaki zorluklardan örnek vererek motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlayan Kubilay, okul dışında da 'başarısız' gibi görünen öğrencilerle de özel olarak ilgileniyor.

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