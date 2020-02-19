İrem’e gözü yaşlı veda

Burdur'da 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi koyulan İrem Ayvalı (19) hayatını kaybetti. Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.En son İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem Ayvalı, dün sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ayvalı'nın cenazesi, Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.İrem Ayvalı, tedavi gördüğü hastanelerde de doktorlar ile diğer hasta yakınlarının sevgisini kazanmıştı. Onun güler yüzlü azminden etkilenen doktorlar, geçen yıl hastanede İrem Ayvalı için moral partisi düzenlemişti. Yine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalara Topluluğu da İrem Ayvalı'ya sürpriz doğum günü partisi düzenlemişti. İrem Ayvalı, bu sürprizlerle moral depolamıştı.

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