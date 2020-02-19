Kendilerini savunacaklar

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'DA kendisine ait spor kulübünde aikido antrenörlüğü yapan 5'inci Dan 3'üncü kademe Aikido Antrenörü Emin Aydın, kadına şiddete karşı harekete geçti. 2 kız babası Aydın, kadınları saldırılara karşı eğitmek için ücretsiz aikido kursu açtı. Aydın, kursun duyurularını yapmak için de cadde ve sokaklara 'Kadına şiddete karşı savunma dersleri ücretsiz şekilde devam etmektedir' yazılı ilanlar astı.Aikido eğitimi almak isteyen kadınlar kulübe gelerek kayıt yaptırdı. Kadınlara cumartesi ve pazar günleri aikido eğitimi vermeye başladığını anlatan Emin Aydın, Ordu'da yaşanan Ceren Özdemir cinayetinin kendisini çok etkilediğini, bu olaydan sonra bu kararı aldığını söyledi. Aydın, "Buraya gelen kadın grubumuz günden güne çığ gibi büyüyor. Çalışan, ev kadını, öğrenci arkadaşlarımız var. Bıçaklı ve sopalı saldırılara karşı da eğitim veriyorum" dedi.