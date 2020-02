Korkutan görüntü

Antalya'da uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü çözüm bulunamayan falezlerdeki göçük tehlikesi her geçen gün büyüyor. SABAH Akdeniz'in birçok kez gündeme taşıdığı Lara bölgesindeki falez çökmeleri son günlerde Konyaaltı Varyant bölgesinde yaşanmaya başladı. Müze Kavşağı'ndaki yol üzerinde meydana gelen çatlaklar dikkat çekmeye başladı.Yıllardır olası bir depremde falezlerde yaşanabilecek felaketler hakkında öngörüde bulunulmasına rağmen önlem alınmayan falez bölgesi alarm veriyor. Özellikle fırtına ve yağmurlu havalardan sonra kaya düşmeleri ve küçük çapta kopmaların yaşandığı dünya harikası falezler çözüm bekliyor. Lara bölgesinden sonra Konyaaltı bölgesinde de geniş çaplı çatlaklar ve kaya kopmaları yaşanmaya başladı. Müze Kavşağı'ndaki yolda oluşan çatlaklar yolu boydan boya kaplamaya başladı. Gün geçtikçe boyutu artan çatlakları SABAH Akdeniz muhabiri görüntüledi.Falezlerin başladığı noktadaki Varyant bölgesinde yaşanan çökmeler ise tehlikenin en bariz habercisi oldu. Ana kayadan ayrılan parçalar plaj bölgesinin bir kısmını kapattı. Eskiden balıkçıların balık tutmak için tercih ettikleri bölge, kaya düşmesi sonucu kapandı. Yağmurla birlikte su alan bölgede göçükler oluşmaya başladı. Ayrıca falezlerde sıkça görülen çatlamalar tehlikeyi gözler önüne serdi. Bölgeye yerleştirilen tehlike tabelalarıyla vatandaşlar uyarılmaya başlandı.Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, falezlerde görünen kırık ve çatlakların önümüzdeki süreçte kopmalara dönüşmesinin an meselesi olabileceğini söyledi. Falezlerin kıyı şeridinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Başkan Çeltik, "Önemli miktarda yapı içermesiyle ağır bir yük travertenlerin üzerinde. Erime ve aşınma ya karşı hassas olmasından dolayı falezlerde olunmalı. Çünkü, falezler yağmur, fırtına, gece ve gündüz sıcaklığı farkı gibi atmosferik koşulların hem de denizel kuvvetlerin etkisi altında. Dalgalar falezlerin tabanını aşındırmakta bu da erozyona sebep olmaktadır" dedi. Çeltik, "Kırık ve çatlakların çokça görüldüğü falezlerde kopmaları görmemiz an meselesi olabilir. Deprem ise bu süreci hızlandıracaktır" diye konuştu.

