Öğrencilerden bir nefes sağlık

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde sağlık bölümü ağırlıklı öğrenci yetiştirilmesine katkı sağlayan Alanya Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği gece ilçenin sağlık sektörü temsilcilerini buluşturdu. Liseye eğitim ve çalışmalarında destek olan kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Öğrencilerin düzenlemiş olduğu müzik gösterisi ve folklor gösterisi ise dikkat çekti.Gecede plaket alan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "Hastanemizin lokomotiflerinden biri olan Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hastanemizde staj yapmakta. Bir nefes sağlık için birlikte yürüdüğüm güvenilir ve uzman kadromuzla onların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Okul Müdürü Mehmet Arslan ise, okul olarak yaptıkları çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi verdi. Geceye Alanya Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve birçok davetli katıldı.