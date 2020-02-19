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Sebze meyvede pazar arayışı

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Sebze meyvede pazar arayışı
RUSYA'DA domatese uygulanan kota, Antalya'nın örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da alternatif pazar arayışlarının yoğunlaşmasına neden oldu. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından KOSGEB desteği imkanı sağlanan Almanya iş gezisi düzenlendi. KUTSO'nun 5-8 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlediği iş seyahatine Kumluca'dan, Fethiye'ye kadar tarım sektöründe hizmet veren 25 iş insanı katıldı.

BERLİN'E FUAR ÇIKARMASI
Bu yıl 135.000 metrekare alandan oluşan, 90 katılımcı ülkeden 3200 standın yer aldığı ve 130 ülkeden ziyaretçinin geldiği dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarı olan Berlin Fruit Logistica Fuarı ziyareti çok verimli geçti. 3 gün süren fuar kapsamında Kumluca heyeti, Berlin yaş meyve toptancı halini gezerken, fuar katılımcıları ve hal üyeleriyle ikili iş görüşmeleri yaptı ve sektördeki yenilikleri de inceledi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu da heyetle yakından ilgilendi.
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Sebze meyvede pazar arayışı
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