Antalya’dan 51 noktaya uçuş imkanı

BU yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutlayan Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'ten Antalya'ya yeni müjdeler geldi. Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, Bu yaz Antalya'dan Almanya'nın Bremen ve Fransa'nın Marsilya şehrine ilk kez uçmaya başlarken, Antalya – Avrupa uçuş ağındaki birçok destinasyonda frekans artışı kararı verdi.Şirket Antalya'ya dış ve iç hatlarda toplam 4.5 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştiriyor. SunExpress, 2020 yazında Antalya'yı iç hatlarda 8, dış hatlarda ise 43 destinasyona bağlayacak. SunExpress CEO'su Jens Bischof, en önemli projelerinden birinin ise hangar yatırımı olduğunu hatırlattı. Bischop, "2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım-onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. Bu proje Antalya'da bir ilk olacak" dedi. 1 Mart itibariyle Eurowings'in yeni CEO'su olarak göreve başlayacağını belirten Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki'yi de tanıttı.

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