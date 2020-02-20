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Bağımlılığa karşı eğitim atağı

Valiliği’nin Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi devam ediyor. Proje kapsamında okulların psikolojik danışmanları ve aile hekimlerine eğitim verildi

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Bağımlılığa karşı eğitim atağı
BURDUR Valiliği'nin Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi devam ediyor. Proje destekçilerinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bağımlılıkla mücadele konusunda okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ile aile hekimleri ve sağlık personellerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitimlere 30 kişi katıldı. MAKÜ öğretim üyeleri, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği üyeleri, Burdur Halk Sağlığı Başkanlığı ve Burdur Devlet Hastanesi psikiyatri bölümünden konuşmacıların katıldığı eğitimde madde bağımlılığını önleme, bağımlılıkta motivasyonel görüşmenin kullanılması, madde bağımlısını anlamak gibi başlıklar masaya yatırıldı.
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Bağımlılığa karşı eğitim atağı
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