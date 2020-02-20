Bağımlılığa karşı eğitim atağı

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

BURDUR Valiliği'nin Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi devam ediyor. Proje destekçilerinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bağımlılıkla mücadele konusunda okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ile aile hekimleri ve sağlık personellerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitimlere 30 kişi katıldı. MAKÜ öğretim üyeleri, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği üyeleri, Burdur Halk Sağlığı Başkanlığı ve Burdur Devlet Hastanesi psikiyatri bölümünden konuşmacıların katıldığı eğitimde madde bağımlılığını önleme, bağımlılıkta motivasyonel görüşmenin kullanılması, madde bağımlısını anlamak gibi başlıklar masaya yatırıldı.