Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bölgesel kalkınma atağı

Bölgesel kalkınma atağı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Bölgesel kalkınma atağı
BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurulu Şubat ayı olağan toplantısı, Antalya'da yapıldı. Toplantının ev sahipliği yapan BAKA Dönem Başkanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2019 yılı ve daha öncesinde alınan kararlar ve yapılan sözleşmelerin, uygulanan projelerin uygulama süreçlerini gözden geçireceklerini belirtti. 2019'da BAKA olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi, sosyal kalkınma ve turizm altyapısını geliştirmeyle ilgili 32 projeye imza atıldığına değinen Karaloğlu, "Onların da takip ve uygulama süreçleri devam ediyor. Çalışmalar 2020 yılında da devam edecek" dedi. Toplantıya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bölgesel kalkınma atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN