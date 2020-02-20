Bölgesel kalkınma atağı

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurulu Şubat ayı olağan toplantısı, Antalya'da yapıldı. Toplantının ev sahipliği yapan BAKA Dönem Başkanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2019 yılı ve daha öncesinde alınan kararlar ve yapılan sözleşmelerin, uygulanan projelerin uygulama süreçlerini gözden geçireceklerini belirtti. 2019'da BAKA olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi, sosyal kalkınma ve turizm altyapısını geliştirmeyle ilgili 32 projeye imza atıldığına değinen Karaloğlu, "Onların da takip ve uygulama süreçleri devam ediyor. Çalışmalar 2020 yılında da devam edecek" dedi. Toplantıya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.