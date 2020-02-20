Bu kez kaçmadı sağlığına kavuştu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'DA, 18 yaşından beri kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Durmuş Şahbaş (29), ilk seferinde korkudan kaçtığı ameliyathaneden bu kez mutlu ayrıldı. Doktorları sayesinde korkusunu yenen Durmuş Şahbaş, kadavradan nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Manavgat ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Durmuş Şahbaş, yaklaşık 11 yıldır, kronik böbrek yetmezliği çektikten sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakil bekleme listesine yazıldı.5 yıl içinde böbrek nakli için 7 kez hastaneye çağrılan Şahbaş'ın kalp fonksiyonlarının ameliyat için yeterli olmadığı görülünce 5 kez hastaneden geri dönmek zorunda kaldı. 3 ay önce nakil için 6'ncı kez hastaneye çağrılan Şahbaş, bu kez narkoz verilmek üzereyken korkup ameliyat olmak istemediğini söyleyerek kaçtı. 20 gün önce 7'nci kez nakil için çağırılan Durmuş Şahbaş, bu kez korkusunu yenerek, ameliyata girdi. Nakille sağlığına kavuştu.